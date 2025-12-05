Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC spielen unentschieden

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 127 Fußballfans waren auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Valle Pousa (60. Sturm), Domitz, Kovkrak, Rudolph, Thon, Rexhepi (69. Maarouf), Pide, Ehrenberg (60. Karow), Weidemeier (69. Gerwien)

Haldensleber SC: Switala – Krüger, Schunaew, Thieke, Hevekerl (64. Hebekerl), Von Ameln, Girke, Ebel (60. Wille), Zimmermann (73. Bögelsack), Hüttl (78. Bogdiazh), Grabenberg (60. Stadler)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127