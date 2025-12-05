Der FSV Budissa Bautzen errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 165 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen die Gäste aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Auerbacher gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Cedric Graf erzielt.

1:1 für FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 39. Minute

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Spielminuten später konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, D. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Orosz (75. Schäller), Zech (88. Haustein), A. Rohlik, Käppler, Hennig, M. Noack, Kloß (46. M. Noack)

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel, Kaiser, Guzlajevs, Roscher (69. Cermus), Schneider (69. Spranger), Schardt, Birkner, Graf, Schmidt, Brejcha

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165