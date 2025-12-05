Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SC Bernburg gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nils Erik Fahland für Bernburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Arthur Krishteyn (14.) erzielt wurde.

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Leon Christian Schmidt wurde für Franz Lange eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Kai Lasse Brahmann für Zdenek Weickert und Adriel Ribeiro De Oliveira für Andrej Weickert den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Andrej Weickert, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erreichen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Giemsa, Krüger, Lange (67. Schmidt), Krishteyn, Staat (90. Heute), Streithoff, Hilmer, Schauer, Raeck, Fahland (86. Weigel)

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka (85. Rojas Peredes), Lehmann, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Winter, Rodrigues Lima Filho, Miranda Conceicao, Lehmann, Stridde, Masur, Brahmann (77. Weickert)

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89