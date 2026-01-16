Für den Gastgeber VfB Merseburg endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Merseburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim. 147 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Luis Paul (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – D. Wagner, Frühauf, J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Hillemann, Korngiebel, Mittler (70. Arndt), Erovic (70. Friedrich), Nicodemus, Bierschenk (52. Kothe)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, May, Seniura, Jalo, Ndour, Sonco, Schinkel, Sambu Cabral (80. Zawada), Schmökel, Kolomiiets

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147