Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem SSC Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Zorbau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Felix Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Blau-Weiß Zorbau gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 80

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Andrii Zozulia den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Zorbauer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – B. Strauchmann, Campbell, Omerovic (70. Maier), L. E. Hein (83. Bisultanov), Bondarenko, Neuhaus, Engl (86. Jose Malu), De Pinho Gomes (67. Sothen), Seidel (70. Beer), Erdmann

SSC Weißenfels: Magul – Schumann, Zozulia (84. Beyer), Raßmann (73. Hafkesbrink), Dierichen, Kopp (63. Koch), Necke, Puphal, Purrucker (16. Schneider), Zerbe, Koch (80. Luib)

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480