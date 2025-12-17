Signifikant unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Auseinandersetzung gegen den SSC Weißenfels am vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Stefan Raßmann (SSC Weißenfels) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Martin Dierichen erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 45+1

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (90.). Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schneider, Schäffner, Weick, Schulz (74. Bühling), Reiber, Hildebrandt, Husung, F. Stöhr, J. Stöhr (46. Lange), Kern

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink, Löser (84. Necke), Puphal, Schumann, Purrucker (87. Haufe), Koch (80. Schneider), Dierichen (84. Beyer), Zerbe, Zozulia (63. Luib), Raßmann

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105