Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Kamalla, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und in Spielminute 71 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1:1 für SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf – 87. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Jamie Liam Bichtemann kam rein für Felix Hilmer und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team errang (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Staat (80. Streithoff), Hilmer (72. Bichtemann), Raeck, Heitzmann, Becker, F. Lange, Schauer, Fahland (89. Schmidt), L. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (87. Agwu), Englich, Piontek, Schmitz, Pannier, Winkler (87. Hartmann), Kowalski (75. Piven), Meyer (82. Hotopp), Kunze, Schöneck

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115