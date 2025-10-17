Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SC Bernburg und der BSV Halle-Ammendorf am Freitag auseinander gegangen. 115 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Kamalla, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und in Spielminute 71 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1:1 Ausgleich im Spiel SC Bernburg gegen BSV Halle-Ammendorf – Minute 87

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Jamie Liam Bichtemann kam rein für Felix Hilmer und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Jamie Liam Bichtemann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erreichen (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Schauer, Becker, L. Lange, Staat (80. Streithoff), Heitzmann, F. Lange, Hilmer (72. Bichtemann), Raeck, Fahland (89. Schmidt)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Piontek, Hoffmann (87. Agwu), Pannier, Meyer (82. Hotopp), Schmitz, Kowalski (75. Piven), Schöneck, Englich, Kunze, Winkler (87. Hartmann)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115