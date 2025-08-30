Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde mit 1:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Thale/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Westerhausener Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Eintracht Emseloh verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von André Dzial am Ende der ersten Halbzeit, als Pranav Girish Kale für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (42.). Die Westerhausener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jihad Tarek Aljindo der Torschütze (43.).

SV 1890 Westerhausen Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 43

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Stache den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masur, Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Dantas Caldas, Gönülcan (73. Brahmann), Gomes Paranagua, Eckert (54. Masaka), Stridde, Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Lehmann, Kale

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Bozhok, Vrba (60. Petrai), Polívka, Schüt (80. Heimur), Shevtsov, Stache (83. Citaku), Aljindo, Mukhoid, Cibulka

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87