Kantersieg für die JSG Mittelelbe: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Möckeraner Turnverein feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 8:2 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Till Hensel für JSG traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Die JSGer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mika Maltritz versenkte den Ball in der 21. Minute. Dann waren die zurückliegenden Möckeranerer dran: Levi Herrmann versenkte den Ball in Spielminute 25. Eine echte Gefahr erwuchs den JSGern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Bennet Kunze traf in der 47. Minute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Dann schafften es die Möckeranerer, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Ivan Chornobay versenkte den Ball in Spielminute 57. Jann Rudolph versenkte den Ball in der 64. Minute noch einmal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

25 Minuten nach der Pause konnte Hensel (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 8:2 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – B. Tuchen, Müller (37. Kunze), Grunewald, Wendler (46. Endert), L. Schmidt, P. Tuchen (46. Pasedag), Hensel, Rudolph, Maltritz, Bösner (21. Fraaß)

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Ott, Otte, Alshaman (29. Chornobay), Hanke (29. Schmied), Kulms, Paulo, Sidibe (58. Alalo), Herrmann, Kharchenko

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30