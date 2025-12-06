Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Doppelpack von Vitalii Sumka bringt 1. FC Bitterfeld-Wolfen 2:0 in Führung – 89. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Sumka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling, Sumka, Ehrhardt, Hoffmann, Böhme, Bauer (59. Radke), Galushyn, Potapenko (64. Hlynianyi), Weimann, Günther (82. Bark)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schäffner, Kern, Scholz, Schulz (89. Hennig), Stöhr, Schneider, Wagenhaus, Weick, Worch

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47