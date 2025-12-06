Ergebnis 14. Spieltag 1. FC Bitterfeld-Wolfen siegt zu Hause mit 2:0 gegen VfB 1906 Sangerhausen
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.
In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Doppelpack von Vitalii Sumka bringt 1. FC Bitterfeld-Wolfen 2:0 in Führung – 89. Minute
Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Sumka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen
1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Gründling, Sumka, Ehrhardt, Hoffmann, Böhme, Bauer (59. Radke), Galushyn, Potapenko (64. Hlynianyi), Weimann, Günther (82. Bark)
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schäffner, Kern, Scholz, Schulz (89. Hennig), Stöhr, Schneider, Wagenhaus, Weick, Worch
Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47