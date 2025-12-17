Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein Haldensleber SC gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Lucas Krüger mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte zweimal Gelb ein (28.). Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Thieke der Torschütze (67.).

Minute 67: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Max Stadler wurde für Pascal Thieke eingesetzt und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite verließ Tom Seidel für Bacari Jose Malu den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Bacari Jose Malu (Zorbau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zorbau erlangen (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – H. Ebel (85. Hevekerl), Krüger, Hebekerl (62. Wille), Schunaew, Hüttl, Thieke (77. Stadler), Von Ameln, B. Ebel (58. Sengewald), Zimmermann, Girke

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Seidel (82. Jose Malu), De Pinho Gomes, Tsipi, Neuhaus, Strauchmann, Sothen (46. Stelmak), Omerovic, Neuhaus (73. Bisultanov), Souvatzoglou, Maier (46. Beer)

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40