Haldensleben/MTU. Am Samstag haben sich der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Lucas Krüger mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte zweimal Gelb (28.). In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Thieke erzielt.

Haldensleber SC führt mit 2:0 – 67. Minute

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Max Stadler kam rein für Pascal Thieke und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite sprang Bacari Jose Malu für Tom Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Bacari Jose Malu (Zorbau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zorbau erzielen (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Girke, Schunaew, Von Ameln, H. Ebel (85. Hevekerl), Zimmermann, Krüger, Thieke (77. Stadler), Hebekerl (62. Wille), B. Ebel (58. Sengewald)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Maier (46. Beer), Neuhaus, Neuhaus (73. Bisultanov), Strauchmann, Sothen (46. Stelmak), Seidel (82. Jose Malu), Omerovic, Souvatzoglou, De Pinho Gomes, Tsipi

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40