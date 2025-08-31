Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Dessau 05 gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Der SV Dessau 05 und die SG Rot-Weiß Thalheim haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (21.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Maurice May das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze (54.).

1:1 für SV Dessau 05 und SG Rot-Weiß Thalheim – Minute 54

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Luca Finn Prielipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erreichen (88.). Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Schultz (54. Erdmann), Pälchen (70. Lübke), Pratsch (73. Schmitkamp), Sparfeld, Mieth, Girke (54. Werthmann), Zoblofsky, Barabasch, Biriuk (54. Baumgart)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Wróblewski (52. Yaghobi), Moroz (90. Hoffmann), May, Schinkel (77. Bakkush), Kunyk, Kuras, Sonco, Seniura, Prielipp

Tore: 0:1 Maurice May (32.), 1:1 Niklas Mieth (54.), 2:1 Elia Miro Friebe (56.), 2:2 Luca Finn Prielipp (88.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Benjamin Petri, Andreas Pak; Zuschauer: 270