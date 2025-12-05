Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SC Bernburg gegen den SV 1890 Westerhausen ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen am Freitag 2:2 (2:0) getrennt.

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bernburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Arthur Krishteyn der Torschütze (14.).

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen kassierte einmal Gelb.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Leon Christian Schmidt wurde für Franz Lange eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Kai Lasse Brahmann für Zdenek Weickert und Adriel Ribeiro De Oliveira für Andrej Weickert den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg musste zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Andrej Weickert, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Staat (90. Heute), Fahland (86. Weigel), Krishteyn, Schauer, Krüger, Lange (67. Schmidt), Hilmer, Streithoff, Raeck, Giemsa

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka (85. Rojas Peredes), Miranda Conceicao, Masur, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Lehmann, Winter, Lehmann, Brahmann (77. Weickert), Rodrigues Lima Filho, Stridde

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89