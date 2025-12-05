Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 130 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SSC Weißenfels verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets, Bakkush, Prielipp, Moroz, Lytvyn, Ndour, Sonco (84. Schmökel), Seniura, May (65. Gräbe-Schmelzer), Jalo (88. Zawada)

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Raßmann, Zerbe (72. Schneider), Zozulia (64. Luib), Koch, Hafkesbrink, Purrucker, Dierichen (72. Necke), Puphal, Löser

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130