Ergebnis 14. Spieltag Knappe Niederlage: SG Rot-Weiß Thalheim unterliegt SSC Weißenfels 0:1
Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).
Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 130 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SSC Weißenfels verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets, Bakkush, Prielipp, Moroz, Lytvyn, Ndour, Sonco (84. Schmökel), Seniura, May (65. Gräbe-Schmelzer), Jalo (88. Zawada)
SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Raßmann, Zerbe (72. Schneider), Zozulia (64. Luib), Koch, Hafkesbrink, Purrucker, Dierichen (72. Necke), Puphal, Löser
Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130