Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. gegen den Haldensleber SC ein 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (2:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Pascal Thieke für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Thieke.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Steve Röhl (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Barleben erzielen (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse, Duda, Röhl, Von Der Gönne (75. Fröhlich), M. Hauer (68. Gruner), P. Hauer (58. Jespersen), Priese (68. Eichholz), Pung (72. Laabs), Wasylyk, Zander

Haldensleber SC: Switala – Ebel (61. Hevekerl), Zimmermann (66. Wille), Mäde, Krüger, Thieke, Stadler, Grabenberg (81. Sengewald), Ebel, Bögelsack, Bögelsack (74. Hartmann)

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169