Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 4:2 (3:2) zu besiegen. 87 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB 1906 Sangerhausen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:2).

Schon kurz nach Spielstart schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Bondarenko den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen (21.). Es blieb spannend. Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) und Oleksandr Maier (Zorbau) trafen in Minute 30 und 40. Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Dennis Omerovic kam rein für Elisio Gomes Da Silva und Branden Garrett Stelmak für Maurice Engl. Auf der Gastseite sprangen Patrick Olbricht für Danny Schulz und Max Hennig für Gabriel Edgar Schneider ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Olavio Fernandes De Pinho Gomes den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Zorbauer gesichert. Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1906 Sangerhausen

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Hatim, Tsipi, B. Strauchmann, Maier (85. De Pinho Gomes), Neuhaus, Bondarenko, Gomes Da Silva (65. Omerovic), Seidel, Beer, Engl (80. Stelmak)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Husung (76. Stöhr), Wagenhaus (86. Reiber), Sonnenberg, Kern, Worch, Weick, Hildebrandt, Schneider (63. Hennig), Schulz (63. Olbricht)

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (6.), 2:0 Nikita Bondarenko (15.), 2:1 Kevin-Eugenio Schäffner (21.), 2:2 Kevin-Eugenio Schäffner (30.), 3:2 Oleksandr Maier (40.), 4:2 Olavio Fernandes De Pinho Gomes (90.+2); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Albert Lehmann, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 87