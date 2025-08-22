Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga erzielten Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (59.). Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte dreimal Gelb (62.). Die Magdeburger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

77. Minute: SV Fortuna Magdeburg liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Steinbach (73. Valle Pousa), Gerstner (22. Gerwien), Riemann, Weidemeier, Domitz, Schüler (84. Bimenyimana), Maarouf (74. Ehrenberg), Lange, D. Halilaj (85. A. Halilaj)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Masaka (61. Santana Lisboa), Dantas Caldas, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua, Winter (37. Rojas Peredes), Kale, Masur, Ribeiro De Oliveira, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho)

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87