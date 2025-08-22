Die SV Fortuna Magdeburg unter Leitung von Trainer Dirk Hannemann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 1890 Westerhausen mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

5:0 – SV Fortuna Magdeburg in der Begegnung mit SV 1890 Westerhausen deutlich überlegen

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg steckte dreimal Gelb ein (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Bimenyimana), Riemann, Maarouf (74. Ehrenberg), Domitz, Gerstner (22. Gerwien), Weidemeier, Kauka, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Steinbach (73. Valle Pousa), Lange

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira, Masur, Lehmann, Gomes Paranagua, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Miranda Conceicao, Masaka (61. Santana Lisboa), Kale, Winter (37. Rojas Peredes), Dantas Caldas

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87