Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Begegnung von SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau endet mit Remis 1:1

Bernburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SC Bernburg und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Minute 66 SC Bernburg gleichauf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Arthur Krishteyn (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erlangen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Schmidt (60. Weigel), Krüger, Staat (90. L. Lange), Streithoff (90. Giemsa), Raeck, Binkau (46. Heute), Krishteyn, F. Lange, Fahland

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Prinzler (76. Hensen), Köhler, Giese, Redmann (30. Rappsilber), Scheffler (63. Grüneberg), Haensch, Lippoldt (74. Burghardt), Groß, Gros

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67