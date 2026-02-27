Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 163 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

BSV Halle-Ammendorf siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Haldensleber SC

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 28. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (28.). Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Schmitz, Hoffmann (72. Klein), Winkler, Englich, Pannier (72. Agwu), Meyer (77. Schöneck), Schubert (85. Piontek), Kowalski (85. Bergmann), Dabel

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (51. Wille), Ebel, Hevekerl (69. Neumann), Zimmermann, Schunaew, Von Ameln, Krüger (64. Boege), Thieke, Ebel (51. Mäde), Hüttl

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163