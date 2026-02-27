Ergebnis 17. Spieltag BSV Halle-Ammendorf siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Haldensleber SC
Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 163 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.
Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Pascal Pannier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 17
Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 28. Minute
Unmittelbar darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (28.). Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC
BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Schmitz, Hoffmann (72. Klein), Winkler, Englich, Pannier (72. Agwu), Meyer (77. Schöneck), Schubert (85. Piontek), Kowalski (85. Bergmann), Dabel
Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (51. Wille), Ebel, Hevekerl (69. Neumann), Zimmermann, Schunaew, Von Ameln, Krüger (64. Boege), Thieke, Ebel (51. Mäde), Hüttl
Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163