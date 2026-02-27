Einen 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen fuhr der SC Bernburg am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Bernburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitag 4:3 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Rune-Kjell Litzenberg für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Krüger erzielt.

38. Minute SC Bernburg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Viacheslav Potapenko versenkte den Ball in Spielminute 44. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Bernburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Nils Erik Fahland traf in der 50. Spielminute. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Litzenberg traf in der 66. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Edozie Christian Chidera (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Elf erzielen (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Raeck, Krüger (81. Staat), Becker, Schmidt (90. Binkau), Heitzmann, Chidera, Strobach (90. Giemsa), Fahland (86. Hilmer), Heute (69. Weigel), Schauer

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (66. Galushyn), Sumka, Ehrhardt, Böhme, Weimann, Litzenberg, Ludwig, Potapenko (80. Born), Hadaschik, Günther

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154