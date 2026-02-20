Eine deutliche Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 95 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zorbauer konterten in der 23. Minute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Zorbauer entschieden. Die Sangerhäuser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Schäffner, Olbricht, Schulz, Schneider (72. Husung), Weick, Sonnenberg (46. Lange), Wagenhaus, Kern (60. Stöhr), Hildebrandt, Hennig (68. Halle)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Nicodemus, Neuhaus (80. Engl), Seidel, De Pinho Gomes (65. Sothen), Hein (72. Tsipi), Neuhaus, Strauchmann, Campbell (80. Omerovic), Bondarenko, Erdmann (89. Bisultanov)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95