Für den Gastgeber 1. FC Lok Stendal endete das Spiel gegen den SV 1890 Westerhausen am 31. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV 1890 Westerhausen

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (61. Breda), Buschke, Mahrhold, Schulze, Stark, Schleicher, Schaarschmidt (74. Schubert), Knoblich, Kaschlaw, Ilchenko (78. Barrie)

SV 1890 Westerhausen: Klötzer – Hey, Köhler, Pandyal, Stridde, Staat (64. Weickert), Brahmann (76. Dantas Caldas), Brahmann (83. Demirovic), Rathsack (64. Weickert), Neumann, Vieira Francisco

; Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Marcel Meier, Tonio Petzsch; Zuschauer: 240