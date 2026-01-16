Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim endet unentschieden 0:0
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein Haldensleber SC gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Haldensleben/MTU. Im Waldstadion haben 75 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem Haldensleber SC und der SG Rot-Weiß Thalheim verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Haldensleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim
Haldensleber SC: Switala – Krüger (86. Sengewald), Thieke, Hartmann, R. Bögelsack, Zimmermann (70. Wille), B. Ebel (62. Prokop), Schunaew, Stadler, Grabenberg (70. Hevekerl), H. Ebel (68. Boege)
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, Schmökel, Prielipp, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Kuras, Moroz, Hoffmann, Sonco, Schinkel
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75