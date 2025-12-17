Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SC Bernburg gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SC Bernburg und der SV Blau-Weiß Dölau am Freitag vom Platz gegangen. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Anton Ole Haensch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Minute 66 SC Bernburg auf Augenhöhe mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1

Das rettende Tor für den SC Bernburg fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Arthur Krishteyn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team erzielte (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Fahland, Schmidt (60. Weigel), Staat (90. L. Lange), Krüger, F. Lange, Binkau (46. Heute), Raeck, Schauer, Krishteyn, Streithoff (90. Giemsa)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Prinzler (76. Hensen), Lippoldt (74. Burghardt), Redmann (30. Rappsilber), Haensch, Groß, Köhler, Gros, Hensen, Giese, Scheffler (63. Grüneberg)

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67