Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV Blau-Weiß Dölau am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Dölau ist gleichauf geendet.

Anton Ole Haensch (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SC Bernburg Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 66

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Arthur Krishteyn, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bernburger zu erreichen (66.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Dölau

SC Bernburg: Friedrich – Staat (90. L. Lange), Krüger, Fahland, Binkau (46. Heute), Raeck, Streithoff (90. Giemsa), Schauer, F. Lange, Krishteyn, Schmidt (60. Weigel)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Scheffler (63. Grüneberg), Hensen, Gros, Prinzler (76. Hensen), Haensch, Redmann (30. Rappsilber), Giese, Groß, Köhler, Lippoldt (74. Burghardt)

Tore: 0:1 Anton Ole Haensch (32.), 1:1 Arthur Krishteyn (66.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Eric Bregulla, Steffen Grafe; Zuschauer: 67