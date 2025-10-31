Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Thale/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim ist gleichauf geendet.

Nach gerade einmal 21 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1 in Minute 41

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Joao Victor Gomes Paranagua, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erreichen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Dantas Caldas, Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), H. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Masur (46. Kale), Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Stridde, M. Lehmann, Pavlish (64. Z. Weickert), Masaka

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Zawada (86. May), Kuras, Bakkush, Kolomiiets, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Seniura (67. Schinkel), Ndour, Prielipp, Lytvyn, Sonco

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107