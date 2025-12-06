Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Duell zwischen SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau endet mit Remis 1:1

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Unentschieden.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 für SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau – 33. Minute

Kurz vor dem Pfiff konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Beer, K. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), De Pinho Gomes, Engl (46. Maier), Tsipi (43. Stelmak), Sothen (85. Bisultanov), B. Strauchmann, N. Neuhaus, Bondarenko

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Hensen, Haensch, Lippoldt, Prinzler, Köhler, Burghardt (78. Kleinert), Grüneberg, Hensen, Kreideweiß, Redmann

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100