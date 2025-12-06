Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Eintracht Emseloh gegen den FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem FSV Barleben 1911 e. V. mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Radek Cibulka für Emseloh traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – 89. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Rostislav Senft ersetzte Serhii Molochko und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Patrick Hauer und Luis Fröhlich für Dani Klajdi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Sean Niklas Priese den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Molochko (62. Senft), A. Aljindo, Mukhoid, Cibulka, Polívka, Heimur, Bozhok (82. Citaku), J. T. Aljindo (82. Schmidt), Shevtsov, Stache (72. Vrba)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Gruner, Duda (59. Priese), Zander, Hauer (59. Jespersen), Klajdi (59. Fröhlich), Von Der Gönne (67. Magnus), Koch, Wasylyk, Pung (82. Laabs)

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53