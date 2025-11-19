Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf einstecken.

Thale/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Yves Katte. Der Trainer von Westerhausen musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Pannier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

51. Minute: SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Joao Victor Gomes Paranagua den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Westerhausen erlangte (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – BSV Halle-Ammendorf

SV 1890 Westerhausen: Nebe – H. Lehmann (76. Assis Da Silva Parreira), Rodrigues Lima Filho (72. Rojas Peredes), Masur, Gomes Paranagua, Stridde, Miranda Conceicao, Dantas Caldas (46. Masaka), Ribeiro De Oliveira (72. Kale), Pavlish, M. Lehmann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Kunze, Schubert, Meyer (76. Schöneck), Hoffmann, Hotopp (65. Piontek), Piven (59. Kowalski), Agwu (76. Hartmann), Pannier, Dabel

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (35.), 0:2 Pascal Pannier (51.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (76.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Maximilian Könitz, Steffen Grafe; Zuschauer: 67