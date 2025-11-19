Über ein Qualifikationsturnier können die letzten beiden WM-Tickets gelöst werden. Nun ist klar, wo die sechs Teams aus der ganzen Welt darum kämpfen.

Zürich - Die letzten beiden der insgesamt 48 Startplätze für die Fußball-WM im kommenden Jahr werden bei einem Qualifikationsturnier in den mexikanischen Städten Guadalajara und Monterrey vergeben. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, kämpfen vom 23. bis zum 31. März 2026 sechs Teams aus fünf Konföderationen in den beiden Orten um die verbleibenden Tickets für die Endrunde im nächsten Sommer. Dabei sind die Nationalmannschaften aus dem Irak, der Demokratische Republik Kongo, Jamaika, Suriname, Bolivien und Neukaledonien.

Die Auslosung für die interkontinentalen Playoffs zur Weltmeisterschaft findet an diesem Donnerstag ab 13.00 Uhr am FIFA-Sitz in Zürich statt. Der Spielplan für das Turnier mit zwei Dreiergruppen wird im Anschluss veröffentlicht. Die WM-Endrunde wird am 5. Dezember in Washington in den USA ausgelost, das Eröffnungsspiel wird am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt angepfiffen.