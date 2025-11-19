Nick Hannig hatte den Titel gegen den Polen Mateusz Tryc verloren, Artur Reis will ihn zurückholen: Doch die Vorschusslorbeeren kassiert zunächst der Gegner.

Chemnitz/Magdeburg - Fans in ganz Tschechien fürchten um seine Schönheit. Einen gesichtslädierten Alessandro Jandejsek wollen die Zuschauer des TV-Formates „Love Island“ wirklich nicht sehen. Ihnen reichen Muskeln, Tattoos, Kurzhaarschnitt und ein bisschen Aura. Blöd nur für den gebürtigen Italiener, dass der Boxer Michel Dobler aus dem Magdeburger SES-Stall in seinem vierten Profikampf im Schwergewicht für nichts garantieren kann. So also treffen die beiden Herren an diesem Sonnabend im Kraftwerk Chemnitz aufeinander. Und liefern über sechs Runden eines von fünf Vorspielen für die beiden Titelkämpfe, die an diesem von Ulf Steinforth organisierten Kampfabend ausgetragen werden (22.15 Uhr/MDR). Und dem bei der letzten Pressekonferenz so viele Komplimente vorausgingen.