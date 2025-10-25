Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Dessau 05 und 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem torarmen 0:1 (0:0). 215 Fußballfans waren im Stadion am Schillerpark live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Biriuk, Sparfeld, Erdmann (66. Werthmann), Pälchen (81. Schultz), Horvath, Baumgart (66. Von Zansen), Mieth (90. Thomas), Pratsch, Zoblofsky, Barabasch

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Litzenberg, Ehrhardt, Hlynianyi, Gründling, Ludwig (63. Sumka), Hadaschik, Böhme, Bark (52. Galushyn), Bauer, Born (77. Elflein)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215