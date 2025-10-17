Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Barleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Valentin Pung der Torschütze (38.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Barleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer, Eichholz (73. Fröhlich), Zander, Röhl (46. P. Hauer), Lohse, Pung (51. Priese), Laabs, Wasylyk (80. Schäfer), Duda, Jespersen (66. Magnus)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – May, Kuras (46. Embalo), Schinkel, Hoffmann, Sonco, Wróblewski (79. Henze), Schmökel (71. Zawada), Prielipp, Kunyk, Zahrt (46. Ndour)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61