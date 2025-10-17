Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Seegrehna vor 100 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf freuen.

Wittenberg/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans in Sportstätte Gebrüder Grabsch eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Wittenberger gewannen souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Friedersdorf.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 27: SV Seegrehna baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Hendrik Kruse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (58.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Ruprecht, Weise (87. Raiskup), Jäckel, Stark, Kruse, Gäbelt, Trenkel (59. Hesse), Thauer, Geißler, Griedel

SV Friedersdorf: Fleischer – Kökel (86. Krasnokutskyi), Rohde (55. Hartmann), Siverchuk, Walter, Jefkay, Mieth, Fischer (58. Kauna), Seiring, Janssen, Stolzenhain (58. Plomitzer)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100