Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Minute 53: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

Bereits drei Minuten darauf konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (56.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Husung, Sonnenberg, Worch, Kern, Scholz, Schulz (76. Bühling), Schäffner, Schneider (86. Bärwolf), Hildebrandt

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (74. Hamidovic), Priese, Jespersen, Röhl, Wasylyk (76. Instenberg), Magnus (65. Koch), Duda, Zander, Laabs (65. Klajdi), Lohse

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132