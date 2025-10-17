Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 149 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Rath, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 64 2:0 in Führung

19 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Giese (61. Scheffler), Rappsilber (78. Geyer), H. Hensen, Groß, A. Hensen, A. O. Haensch (73. Burghardt), Köhler (69. Grüneberg), Redmann, Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Gros

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Seniura, Prielipp (85. Zahrt), Schinkel, Wróblewski (78. Yaghobi), Mrozik (46. Bakkush), Kuras, May, Schmökel, Zawada (61. Sonco), Ndour

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149