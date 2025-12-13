Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen das Team aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Bastian Schäfer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (70.). Damit war der Sieg der Barleber gesichert. In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Barleben 1911 e. V. hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne, Magnus (74. Kröger), Duda (70. Lohse), Priese, Hauer, Zander, Pung (62. Laabs), Wasylyk (81. Instenberg), Jespersen (62. Schäfer), Gruner

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Büchner, Bradburn (83. Hain), Kniestedt, Heinrich, Albrecht (46. Schulz), Hutyra, Hilgenfeld (74. Brömme), Fringel (42. Bauer), Neumann, Bäther (70. Winning)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57