Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber waren den Gästen aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Jamil Pepito Zander den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Barleber gesichert. Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (80. Schäfer), Jespersen (66. Magnus), Pung (51. Priese), Lohse, Zander, Röhl (46. P. Hauer), Eichholz (73. Fröhlich), M. Hauer, Duda, Laabs

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kuras, Schmökel (71. Zawada), Zahrt (46. Ndour), May, Kunyk, Hoffmann, Wróblewski (79. Henze), Sonco, Schinkel, Prielipp

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61