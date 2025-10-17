Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Barleben/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz- Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Barleber gewannen souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Palle Jespersen (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jamil Pepito Zander den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (75.). Damit war der Erfolg der Barleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Laabs, Jespersen (66. Magnus), Pung (51. Priese), Wasylyk (80. Schäfer), Eichholz (73. Fröhlich), Duda, Lohse, Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Wróblewski (79. Henze), Zahrt (46. Ndour), Kuras (46. Embalo), Schinkel, Prielipp, Sonco, May, Schmökel (71. Zawada), Kunyk, Hoffmann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61