Eine bittere Schlappe erlitt die VfB Germania Halberstadt 2 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Niko Menge (14.) erzielt wurde.

Unentschieden. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Es wollte den Kroppenstedtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Minute. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Christian Conrad traf in der 80. Minute. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:6 auszubauen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Conrad, Simon (67. Allner), Dannhauer, Theile, Menge (67. Tunsch), Wenig, Lippoldt, Zeidler, Genschmar, Eckert

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Gruhle (90. Franke), Böttger, Helbig, Hoffmann, Conrad, Tobisch (90. Mohr), Liehr (83. Scheunert), Burger (61. Stein), Sommermeyer, Seibert

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85