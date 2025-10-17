Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 132 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen – 53. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Schäffner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (56.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider (86. Bärwolf), Schäffner, Sonnenberg, Schulz (76. Bühling), Kern, Husung, Scholz, Weick, Worch, Hildebrandt

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (76. Instenberg), Priese, Jespersen, Pung (74. Hamidovic), Zander, Röhl, Lohse, Laabs (65. Klajdi), Magnus (65. Koch), Duda

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132