Eine bittere Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 105 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Stefan Raßmann traf für den SSC Weißenfels in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Martin Dierichen den Ball ins Netz.

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 im Rückstand – 46. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 auszubauen (90.). Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Schneider, Schulz (74. Bühling), Weick, J. Stöhr (46. Lange), Husung, Kern, Hildebrandt, Schäffner, Reiber, F. Stöhr

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker (87. Haufe), Puphal, Dierichen (84. Beyer), Zerbe, Löser (84. Necke), Koch (80. Schneider), Raßmann, Hafkesbrink, Zozulia (63. Luib), Schumann

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105