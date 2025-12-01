Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:2 (0:1).

Thale/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Yves Katte. Der Trainer von Westerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

91. Minute: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Stridde, Rojas Peredes (46. Brahmann), Gomes Paranagua (60. Winter), Masaka, Miranda Conceicao, H. Lehmann, Pavlish, M. Lehmann, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Masur

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Hadaschik (69. Mertes), Potapenko, Bauer (81. Sumka), Ehrhardt, Litzenberg, Hoffmann, Ludwig (69. Gründling), Günther, Galushyn (46. Bark), Radke

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61