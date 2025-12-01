Der SC Magdeburg muss noch acht Pflichtspiele bis zum Jahresende bestreiten. Sechs davon aber in der heimischen Getec-Arena. Und nach den Patzern der Konkurrenz kann der SCM in der Bundesliga mit einem ordentlichen Polster ins neue Jahr gehen.

Gisli Kristjansson und seine SCM-Kollegen konnten vor drei Wochen einen 35:31-Sieg in Flensburg bejubeln. Bringt das Rückspiel schon die vorzeitige Titelentscheidung?

Magdeburg - Schon 28 Pflichtspiele hat der SC Magdeburg in dieser Saison absolviert. 13 in der Bundesliga, neun in der Champions League, vier bei der Klub-WM und zwei im DHB-Pokal. Und wenn das Jahr 2025 zu Ende ist, werden es sogar 36 Spiele sein. Abzüglich einer Woche Länderspielpause Ende Oktober/Anfang November sind das dann 16 Wochen, in denen der SCM gefragt war. Im Schnitt kommen die Grün-Roten somit auf 2,25 Partien im Schnitt pro Woche.