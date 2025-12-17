Signifikant unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen im Spiel gegen den SSC Weißenfels am vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Nach nur 22 Minuten schoss Stefan Raßmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Martin Dierichen den Ball ins Netz.

VfB 1906 Sangerhausen hinkt 0:2 hinterher – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Jamie-Lee Sven Haufe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – J. Stöhr (46. Lange), Kern, Schäffner, Schneider, Schulz (74. Bühling), Weick, F. Stöhr, Husung, Hildebrandt, Reiber

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch (80. Schneider), Raßmann, Hafkesbrink, Puphal, Schumann, Zerbe, Purrucker (87. Haufe), Zozulia (63. Luib), Löser (84. Necke), Dierichen (84. Beyer)

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105