Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Kai Uwe Ziegler. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Steven Niesel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte einmal Gelb (26.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dominic Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SG Rot-Weiß Thalheim sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Luca Finn Prielipp (Thalheim) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Thalheim erzielen (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets (46. May), Ndour (65. Schinkel), Lytvyn, Schmökel, Moroz, Jalo, Seniura, Bakkush (90. Zawada), Prielipp, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (65. Kowalski), Piven (78. Bergmann), Niesel, Winkler, Agwu (65. Schmitz), Hotopp, Kunze, Schubert, Hoffmann (78. Piontek), Dabel

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80