Eine Niederlage für den SSC Weißenfels besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (0:1). Schiri Julius Weiser (Zahna-Elster) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SSC Weißenfels Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 76

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Bondarenko den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zorbau sicherte (90.+6). Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Löser (90. Lohmann), P. Koch (26. Zerbe), Zozulia (60. Lehmann), Dierichen, Schumann, Raßmann, Luib (89. Necke), T. Koch, Puphal, Purrucker (84. Olajide)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Bondarenko, Tsipi (64. Stelmak), Seidel, Strauchmann, Neuhaus (54. Sothen), Omerovic (60. Gomes Da Silva), Hatim, De Pinho Gomes (79. Maier), Neuhaus, Beer

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348